В отношении задержанного в аэропорту Пулково певца Эдуарда Шарлота, который на камеру сжигал паспорт РФ, возбуждено сразу три уголовных дела. Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, сообщила, что сейчас исполнитель отбывает административный арест сроком в 13 суток.

Одно из дел в отношении него возбуждено по статье «Оскорбление чувств верующих», еще два – по статье Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма».

Помимо этого, составлены протоколы о таких нарушениях, предусмотренных административным кодексом РФ, как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России и порча документа, удостоверяющего личность.

Как только закончится срок ареста, отмечает телеграм-канал Mash, певец будет этапирован из Санкт-Петербурга в Самарскую область.