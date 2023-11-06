Отреставрированный советский автомобиль «ЗАЗ-965» 1960 года выпуска был выставлен на продажу в Омске. Владелец просит за 63-летнюю машину серого цвета с золотым напылением 170 тысяч рублей.

Автомобиль оснащен родным двигателем объемом 0,9 литра, развивающим 27 лошадиных сил. Коробка передач на машине также родная механическая. При этом легендарный «ЗАЗ-965» прошел 100 тысяч километров пробега, по утверждению продавца. Машина была покрашена в «серый БМВ цвет» с золотым напылением.

«По салону всё поменяно (передние, задние сидения в коже). Двигатель родной, шепчет. Настоящая легенда советского автопрома. По лишним вопросам не звонить, реально заинтересованному покупателю – торг. С документами всё в порядке», – написал владелец автомобиля в описании.

Судя по фотографиям, можно сделать выводы, что на автомобиль были установлены современные литые диски большого размера. При этом салон автомобиля был полностью перешит современной кожей серого и ярко-коричневого цвета.