Певица Алла Пугачева, которую еще два дня назад видели сперва на Ленинградском вокзале в Москве, а затем и в собственном замке в Подмосковье, уехала из России. Агентство ТАСС ссылается на информацию из собственных источников в окружении Примадонны и сообщает, что ее уже нет в стране.

Источник не смог ответить на вопрос, куда именно уехала звезда. Однако скоро все встало на свои места. Шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) опубликовал фото из Латвии и заявил о своем воссоединении с женой.

В настоящий момент звездное семейство находится в городе Сигулда, куда и отправилась Пугачева. Вопрос, зачем Примадонна приезжала в Россию, так и остается пока без ответа. Кто-то предполагает, что она записывала новую песню, а поклонники считают, что таким образом певица «разогревала» публику перед своим окончательным возвращением домой.