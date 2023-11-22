Вечером во вторник, 21 ноября, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Практически сразу в Одессе и на юге области раздались мощные взрывы. Один из них уничтожил дорогостоящий немецкий ЗРК IRIS-T, сообщил портал «Военное обозрение».

Сперва глава Одесской ОВА, а затем и киевские власти подтвердили, что удар наносился противорадиолокационными ракетами Х-31П, а его целью стал германский зенитно-ракетный комплекс. Это была приоритетная мишень, которую удалось поразить буквально с одной ракеты.

Кроме того, сообщалось о поражении портовой инфраструктуры Одессы. В Белгороде-Днестровском также ракетой Х-31П были поражены административное здание и ряд других объектов. Пострадавших в результате атаки нет.

Ракеты Х-31П наводятся на комплексы противовоздушной обороны. Они дают возможность уничтожить вражескую ПВО и обеспечить возможность атаковать другие цели, не опасаясь перехвата боезарядов.