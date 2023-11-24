Местные жители города Рязань обратили внимание на незнакомого мужчину, который на разных автобусных маршрутах города трогал женщин. Соответствующее видео с предупреждением для горожан было опубликовано авторами группы «ВКонтакте» под названием «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN».

«Остерегайтесь этого мужчину! Садится на остановке Психбольница на 49 автобус. Садится спереди и ждет возможности потрогать человека, даже залезть в сумку. При выходе из транспорта он тёрся об женщину и трогал ее руками», – сообщил автор опубликованного видеоролика.

Автор видео сообщил, что снятый им инцидент произошел сегодня 24 ноября в период с 11:00 по 11:30. Примечательно, что местные жители узнали мужчину с видео. По их словам, незнакомец был замечен за непристойным занятием не только на автобусном маршруте №49, но и на других городских маршрутах. «Видела его недели 2 назад в Семчино в 58-й маршрутке», – написала девушка в комментарии под опубликованным сообщением.