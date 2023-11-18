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В Одесской области в ночь на 18 ноября вновь расцвела «Герань». На этот раз беспилотники-камикадзе ударили по хранилищу горюче-смазочных материалов под Одессой, которое выгорело дотла. Украинская сторона также сообщает о пострадавшем охраннике, который госпитализирован, передает «Военное обозрение».

Кроме того, мощные взрывы слышали жители Киевской и Черниговской областей. Мониторинговые телеграм-каналы в очередной раз отметили, что дроны-камикадзе «летят по странной траектории».

«Русские запустили БПЛА через Черниговскую область, а часть из них направилась в сторону Хмельницкой области, многократно изменив траекторию полёта», – пишут украинские СМИ.

Также они предполагают, что Россия модернизировала дроны, увеличив дальность полета, из-за чего теперь они могут облетать всю страну и наносить удары в самых неожиданных местах.

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