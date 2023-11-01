Дроны-камикадзе «Герань» в ночь на 1 ноября поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области. Местные власти сообщают, что в данный момент предприятие не работает, там вспыхнул сильный пожар, который тушат экстренные службы.

Кроме того, в Миргороде Полтавской области нанесен очередной удар по военному аэродрому. Дроны атакуют его вторые сутки подряд.

В Хмельницкой области под удар беспилотников попал аэродром в Староконстантинове, где хранятся британские и французские ракеты Storm Shadow и SCALP. Также здесь размещаются фронтовые бомбардировщики Су-24, способные нести эти боезаряды.

О взрывах в социальных сетях пишут также жители Черниговской и Киевской областей, но украинские власти традиционно называют их работой систем противовоздушной обороны. Обычно это означает, что поражены секретные военные объекты.