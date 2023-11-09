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Известная поговорка «Любви все возрасты покорны» нашла свое подтверждение в реальной жизни в Нижнем Новгороде, где узами брака скрепили свои отношения 75-летняя невеста и 100-летний жених.

В нижегородском Доме бракосочетания был зарегистрирован союз пожилых людей – 100-летнего Отара Дадишкилиани и 75-летней Татьяны Уколовой. Жених практически всю жизнь проработал в театре режиссером-постановщиком, получив звания заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Белоруссии.

Послужной список Дадишкилиани действительно впечатляет. Под его руководством в театре были поставлены «Спартак», «Летучая мышь», «Борис Годунов», «Иван Сусанин», «Русалка» и «Ханума». При этом свою любовь мужчина также встретил на рабочем месте. Его возлюбленная Татьяна Уколова много лет проработала в должности художника в Доме актера.

Около десяти лет назад в ЗАГСе Ленинского района Нижнего Новгорода 77-летняя невеста вышла замуж за 79-летнего ветерана Байконура Ромуальда Суглобова.

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