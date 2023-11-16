Концепт-кар с высокой долей локализации был представлен в Москве в рамках нового сезона премии «Новинка года», организованной порталом «Авто.ру». Отечественный суперкар получил название Rossa.

В настоящий момент автомобиль представлен в виде рабочего концепт-кара, который невозможно приобрести. Однако создатели автомобиля уже работают над новой версией автомобиля, который сможет передвигаться по дорогам общего пользования.

Изначально суперкар Rossa задумывался создателями, как гоночный автомобиль для трека под регламентные требования категории GT2/GT3. По словам создателя суперкара Романа Русинова, название автомобиля Rossa расшифровывается, как «Российские спортивные автомобили».

«Атмосферный двигатель V10. Очень важно, чтобы автомобиль дарил эмоции. Когда первым конструкторам ставилось ТЗ, главным было, чтобы автомобиль дарил эмоции. Но сейчас мы работает над другой версией. Это будет автомобиль, в том числе приспособленный для дорог общего пользования. Но сейчас мы не говорим о том, что будем завтра выпускать такую машину», – рассказал автор проекта.

Суперкар построен по современным гоночным технологиям, где монокок с интегрированным бензобаком выполнен из карбона, задний подрамник сделан из углепластика, а подвеска собрана на пуш-родах. Концепт-кар уже проехал 9,5 тестовых тысяч километров.