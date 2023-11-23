Родившийся в Московском зоопарке впервые в истории России детеныш большой панды во время процедуры взвешивания зарычал на сотрудника зоопарка. Соответствующую видеозапись с испуганной пандой опубликовала в своем Телеграм-канале Светлана Акулова, занимающая должность генерального директора Московского зоопарка.

На опубликованных кадрах корзинку с малышом панды приносят на процедуру взвешивания, чтобы узнать, насколько малышка подросла с момента рождения. Однако после слов «сейчас мы будем тебя мерять» маленькая панда зарычала на попыталась отбиться от тянущихся к ней рук сотрудника зоопарка.

После сотрудники решили осмотреть зубы панды, но малышка принялась кусать пальцы ветеринара. «Наша дама с характером», – подписала свой пост с короткими видео и фотографиями малышки-панды Светлана Акулова.

Напомним, что первый в России детеныш большой панды родился после спаривания больших особей по имени Жуи и Диндин в конце лета. В помощь московским коллегам в Россию прибыл китайский специалист из Исследовательского центра по сохранению больших панд Китая на три месяца, чтобы научить нюансам ухода за пандами.