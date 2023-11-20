Со слов директора второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, любые действия Финляндии, направленные против России, получат соответствующую реакцию со стороны Москвы. По его словам, каждый антироссийский поступки со стороны финских властей не останется не замеченным. Русофобский курс со стороны Финляндии может привести к различным неожиданным сценариям.

Беляев подчеркнул, что финские власти активно стали вести конфронтационную политику против России с момента начала специальной военной операции. Это включило в себя военную поддержку Украины и введение новых санкций против Российской Федерации.

Дипломат напомнил об ограничении Хельсинки доступа граждан Российской Федерации в Финляндию. Также финское правительство планирует ввести механизмы на законодательном уровне по изъятию недвижимости, принадлежащей российским гражданам.

Реакция Москвы, по словам Беляева, будет зависеть о того, какие решения финское правительство примет в отношении российских граждан.