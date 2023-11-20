Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Со слов директора второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, любые действия Финляндии, направленные против России, получат соответствующую реакцию со стороны Москвы. По его словам, каждый антироссийский поступки со стороны финских властей не останется не замеченным. Русофобский курс со стороны Финляндии может привести к различным неожиданным сценариям.

Беляев подчеркнул, что финские власти активно стали вести конфронтационную политику против России с момента начала специальной военной операции. Это включило в себя военную поддержку Украины и введение новых санкций против Российской Федерации.

Дипломат напомнил об ограничении Хельсинки доступа граждан Российской Федерации в Финляндию. Также финское правительство планирует ввести механизмы на законодательном уровне по изъятию  недвижимости, принадлежащей российским гражданам.

Реакция Москвы, по словам Беляева, будет зависеть о того, какие решения финское правительство примет в отношении российских граждан.

Вам может понравиться

В крови погибшей в Каменске-Уральском 16-летней школьницы обнаружен только кофеин

Телеканал «ОТВ» опубликовал в Сети результаты судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. Выяснилось, что девочка не употребляла спиртных напитков или наркотических веществ. Эксперты выявили в ее

Светлана Бондарчук восхитила поклонников фигурой в откровенном платье

54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в популярной социальной сети фотографию, на которой она запечатлена в черном облегающем платье с эффектным вырезом в зоне декольте. Экс-супруга Федора Бондарчука выбрала

Под Артемовском в зоне СВО ликвидирован грузинский наемник Ник Геленидзе

В боях под Артемовском уничтожен грузинский наемник Ник Геленидзе, который с сентября 2023 года принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии. «Московский комсомолец» рассказал, что 31-летний «солдат удачи»