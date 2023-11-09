Мексиканский парламент 7 ноября провел повторное заседание по «телам инопланетян», которые были найдены на раскопках в Перу.

Уфолог Хайме Массан, который в сентябре принес «трупы пришельцев» прямо на заседание парламента, пригласил эксперта – Роджера Зунигу, представляющего перуанский Национальный университет Алоизия Гонзаги.

Ученый рассказал, что в биологическое и физическое формирование «тел инопланетян» однозначно не было вмешательства человека. Он провел исследование 5 таких трупов на протяжении 4 лет и пришел к выводу, что они подлинные.

Еще один эксперт – хирург Селестино Адольфо Пиотто из Аргентины, заявил, что после изучения изображений неизвестных существ и всех проведенных анализов он назвал бы их «усовершенствованной версией людей».

Слова аналитиков подтвердили еще 11 ученых, которые не явились на заседание лично, но подписали соответствующее письмо. Кроме того, в парламенте выступил рэпер Клаудио Ярто, сорвавший аплодисменты депутатов одной из своих композиций. Он заявил, что когда-то давно сталкивался с неопознанными летающими объектами.