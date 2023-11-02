Двенадцатилетняя девочка из Малайзии не может носить обувь и нормально ходить из-за редкого заболевания – липоматозной макродистрофии. Об этом в своем материале сообщает британская газета Daily Mirror.

Девочка родилась с редким заболеванием, являющегося разновидностью гигантизма. В результате аномальной выработки гормона роста гипофизом у девочки два пальца на ноге стали гигантских размеров, что не позволяет ей нормально ходить или носить стандартную детскую обувь.

Доктора поставили редкий диагноз девочке вскоре после рождения, поскольку заметили, что два пальца на ее правой ноге значительно превосходят по размерам остальные. При этом родители девочки сначала не предали этому большого значения и решили обратиться за медицинской помощью только спустя 12 лет, когда пальцы огромных размеров начали мешать девочке нормально передвигаться и носить обувь.

В результате докторам пришлось провести хирургическую операцию по реконструкции пальцев, чтобы девочка снова смогла нормально ходить. После завершения периода реабилитации малазийка снова сможет носить обувь нормального размера.