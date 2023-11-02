Школьница из Ленинградской области обратилась к врачам с жалобой на боли в животе. После обследования 12-летней девочке был поставлен диагноз – беременность. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал 78.ru.

Девочка обратилась за помощью к сотрудникам медицинского учреждения, расположенного в Поселке имени Морозова. 12-летняя школьница рассказала врачам о болях в животе. В результате осмотра оказалось, что девушка находится в положении и существует угроза преждевременных родов. В состоянии средней степени тяжести девочка была госпитализирована.

Ранее издание Daily Mirror сообщало о 12-летней малазийке, которая не могла ходить из-за редкого заболевания – липоматозной макродистрофии. Девочка родилась с разновидностью гигантизма. Два пальца ее ноги были значительно больше остальных, из-за чего она не могла нормально ходить и носить обувь. Врачи провели операцию по реконструкции пальцев, чтобы девочка снова смогла ходить и носить обувь.