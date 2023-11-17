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Телеканал «ОТВ» опубликовал в Сети результаты судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского. Выяснилось, что девочка не употребляла спиртных напитков или наркотических веществ.

Эксперты выявили в ее крови только кофеин, причем его содержание было достаточно высоким. Скорее всего, это последствия употребления энергетических напитков.

Также судебно-медицинская экспертиза не показала наличия в организме девушки спермы. Сексуальному насилию она скорее всего не подвергалась.

Школьница погибла вечером, 8 августа, когда шла с электрички домой. Перед этим она написала в мессенджере шутливое сообщение, в котором призвала не убивать ее и не насиловать. Позже был задержан велосипедист, преследовавший девушку. Он отрицает, что убил ее, но именно он забрал телефон школьницы.

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