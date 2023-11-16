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В Кропивницком (ранее Кировоград) прогремели мощные взрывы. Украинские мониторинговые ресурсы сообщают о ракетном ударе по объектам инфраструктуры.

Кропивницкий – это административный центр Кировоградской области. В городе располагается аэродром Канатово, который постоянно используется украинской авиацией. Он уже подвергался обстрелам, не исключено, что удар был нанесен именно по нему.

Впрочем, в Кировограде также находится ряд промышленных предприятий, которые ВСУ приспособили для своих целей.

Также сообщается, что удар наносился ракетой Х-59 с тактической авиации. Однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее сообщалось о ночном ударе по аэродрому Староконстантинов рано утром 16 ноября. Украинские журналисты заявили, что в такое время атаки еще не проводились, поэтому ВСУ были застигнуты врасплох.

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