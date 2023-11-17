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Невеста решила подшутить над своим избранником, а заодно проверить его на верность, пригласив на свадебную церемонию его бывших девушек. Об этом в своем материале сообщает издание News Nine.

Проживающая в китайском регионе Чунцин невеста по имени Лю решила проверить искренность чувств своего избранника. Девушка узнала, что ее жених раньше встречался с несколькими ее подругами, после чего она решила пригласить их на свадебную церемонию.

При этом будущая жена решила не просто пригласить бывших девушек своего жениха на свадьбу, а сделать их подружками невесты. Когда жених прибыл на свадебную церемонию, он очень сильно удивился, увидев четверых своих бывших девушек в одинаковых платьях подружек невесты.

Однако парень взял себя в руки, оправившись от неожиданности, и спокойно приступил к совершению свадебных ритуалов. После публикации свадебных снимков в Сети некоторые комментаторы восхитились выдержкой жениха, а решение невесты назвали «очень опасной игрой».

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