На одном из заброшенных складов в Китае компанией Han Chung Classics, которая занимается запчастями для раритетных машин, было обнаружено пять совершенно новых автомобилей Volkswagen Santana 2012 года выпуска. Фотографии обнаруженных автомобилей были опубликованы порталом motor1.com.

Сотрудничество немецкого концерна Volkswagen с китайской автоиндустрией началось в далеком 1983 году с выпуска в Поднебесной модели Volkswagen Santana. Автомобиль сразу же стал бестселлером на китайском рынке новых автомобилей и сходил с конвейера вплоть до 2013 года.

Обнаруженные на заброшенном складе автомобили никогда не выезжали на дороги общего пользования. Передние сиденья автомобилей все еще упакованы в заводские полиэтиленовые чехлы. Модель Volkswagen Santana комплектовалась атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,8 литра на 102 лошадиные силы и 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.