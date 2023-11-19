В украинской столице пьяный мужчина повредил экран банкомата после того, как по ошибке отправил денежный перевод не своему знакомому, а на поддержку вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что пьяный мужчина был задержан сотрудниками полиции в вестибюле одной из станций Киевского метрополитена в момент, когда он колотил банковский терминал руками и ногами. Мужчину привлекли к административной ответственности за порчу имущества, поскольку он успел повредить экран банкомата.

«В суде мужчина заявил, что посылал деньги знакомому, а их отправили на помощь ВСУ. Что и вызвало приступ гнева. Установлено, что подсудимый был пьян», – написал автор материала.

В итоге мужчина был оштрафован на сумму в 51 гривну (примерно 127 рублей) по решению Голосеевского районного суда Киева. При этом точная сумма ошибочного перевода в поддержку вооруженных сил Украины так и не была озвучена.