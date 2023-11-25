В Киеве в третий раз за минувшую ночь прогремел мощный взрыв, сообщил украинский тг-канал «Политика Страны». На этот раз под удар попал микрорайон Троещина.

Мониторинговые каналы рассказали о более 40 беспилотниках, которые в течение 6 часов достаточно жестко атаковали украинскую столицу. Трижды прогремели особо мощные взрывы, вряд ли связанные с работой систем противовоздушной обороны. Точная официальная информация появится позже.

При этом дроны налетали на Киев с нескольких направлений одновременно, что значительно осложнило работу ПВО. Отмечается, что в одном из районов загорелось нежилое помещение после взрыва. Кроме того, в украинской столице начались проблемы с подачей электроэнергии.