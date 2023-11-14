Между станциями Почайна и Святошино в Киеве с рельсов сошел грузовой поезд, сообщают украинские СМИ. Журналисты заявили, что железнодорожный путь оказался поврежден, поэтому причиной аварии может оказаться «диверсия».

Портал «Военное обозрение» пишет, что если это действительно так, то Киев должен винить только себя. Именно он начал «рельсовую войну» и организовал несколько железнодорожных аварий. Последняя из которых произошла буквально на днях под Рязанью.

Сейчас Россия ответила тем же, продемонстрировав заодно, что имеет возможность организовывать диверсии не хуже Украины. И тот факт, что она не охотится на украинских журналистов и военных корреспондентов, как это делает Киев, показывает только принципиальность позиции РФ, а не отсутствие возможности устраивать нечто подобное.