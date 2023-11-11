Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев будет наносить ответные удары по энергетической инфраструктуре РФ в случае, если ВС России будут бить по энергообъектам Украины. Данное заявление украинский министр энергетики сделал во время своего визита в США, сообщается в издании Politico.

Журналисты задали Галущенко вопрос, могут ли ВСУ осуществить атаку по нефтегазовой инфраструктуре России. Он ответил, что «Это было бы справедливо». Также он заявил, что в случае повреждения российской нефтегазовой инфраструктуре не будет спровоцирован рост цен на нефть и газ, так как по его словам «это топливо можно купить не только в России».

Герман Галущенко также подчеркнул, что не имеет отношения к украинским вооруженным силам, поэтому во время своего визита в Вашингтон не обсуждал с американским правительством возможные атаки ВСУ на объекты в РФ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в октябре текущего года заявил об ответных ударах Украины на возможные зимние атаки ВС РФ на украинскую инфраструктуру. «В этом году мы будем не только защищаться, но и отвечать», – заявил Зеленский.