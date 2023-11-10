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Ветераны специальной военной операции из состава добровольческого батальона «Алга» не пропустили в несколько заведений из-за военной формы. Снятое очевидцами видео инцидента было опубликовано авторами Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ребята очень сдержанные, никто слова матом не сказал, трезвые. Сначала форма не понравилась, сказали, форма ни о чём не говорит. Уже тогда показали свои награды, медали, это тоже для людей ничего не значит. Военную форму они приравняли к спортивной», – написал автор поста.

Сообщается, что ветераны боевых действий не смогли попасть в клубный ресторан на Чистопольской, кафе на Мусина и ресторан на Меридианной. Охрана на входе и даже представители руководства заведений не разрешили бойцам посетить заведение. При этом спутница ветеранов пыталась объяснить охранникам, что военные не имеют возможности переодеться поскольку находились на лечении в госпитале, однако руководство заведений было неприклонно.

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