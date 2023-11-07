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Простоявшую в гараже более 30 лет модель АвтоВАЗа выставили на продажу в казахстанском Шымкенте. Владелец просит за автомобиль ВАЗ-2109 1991 года выпуска с пробегом всего 103 километра целых четыре миллиона рублей.

Судя по опубликованным снимкам, автомобиль действительно никогда не эксплуатировался, поскольку на салон все еще укрыт целлофаном, а на протекторе и дверных замках нет следов износа. По словам продавца, автомобиль после покупки был обработан антикором, поэтому состояние днища идеальное.

Настоящая «капсула времени» окрашена бело-дымчатой эмалью, а на бамперах машины отсутствуют следы крепления номерных знаков. При этом владелец автомобиля утверждает, что у него на руках есть полный пакет документов нового образца.

Судя по короткому крылу, низкой приборной панели и установленному под капотом карбюраторному двигателю рабочим объемом 1,5 литра, развивающим 72 лошадиные силы и 106 Нм крутящего момента, автомобиль представляет собой раннюю модификацию ВАЗ-21093.

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