Отсутствие четких ответов на вопрос, каким образом радикалы ХАМАС смогли легко напасть на Израиль, несмотря на бдительность местных спецслужб, порождает самые разнообразные конспирологические версии.

Так, одна из них гласит, что нападение было заранее оговорено между израильскими спецслужбами и радикалами. Первые якобы должны были «просмотреть» атаку, которая в дальнейшем стала бы поводом для захвата сектора Газа Тель-Авивом.

Неправительственная организация Honest Reporting, выступающая за Израиль и отслеживающая работу средств массовой информации, сообщила, что на фестивале Nature Party, участники которого приняли на себя удар ХАМАС, находились журналисты Reuters и Associated Press. Кроме того, фотограф Хассане Эслайяе, который работает на AP и американский телеканал CNN, снимал уничтожение израильского танка Merkava в день вторжения в страну. Также он опубликовал в Сети фотографии похищенной немки Шани Лук, которую по этом снимкам опознали родственники.

При этом он был без защитной экипировки, которую необходимо носить журналистам, если они работают в зонах военных конфликтов.

Хассане Эслайяе также ранее засветился на фото с Яхьей Синваром, который и организовал бойню на фестивале. Это один из лидеров ХАМАС.

По предположениям представителей организации, журналисты были в сговоре с радикалами, они знали о готовящемся нападении и именно поэтому появились на фестивале, который обычно не представлял особого интереса для столь крупных СМИ.

Телеканал CNN заявил, что сотрудничество с Эслайяе уже прекращено. В Associated Press отметили, что не владели информацией о возможном нападении на Израиль. New York Times и Reuters вообще не стали комментировать обвинения в сговоре с ХАМАС.