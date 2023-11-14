В штате Западная Бенгалия в Индии нашли окаменелости древнего предка современного крокодила, возраст которых составляет примерно 250 миллионов лет. Издание Times of India сообщает, что подобных находок на индийской территории еще никогда не было.

Возраст подавляющего большинства окаменелостей, обнаруживаемых ранее, составлял не более 50 миллионов лет. Существо, которое ученые назвали Samsarasuchus palemae жило на 200 миллионов лет раньше, на суперконтиненте Пангея.

Археолог из Индии Рупендра Кумар Чаттопадхайя заявил, что существо имеет большую схожесть с крокодилами, которые обитают в стране сейчас. Обнаружение его останков доказывает, что Samsarasuchus palemae жили на Пангее постоянно.

Ранее уже сообщалось, что эти существа были близки археозаврам. Они имели тело длиной до 4 метров и в основном находились под водой, как и современные крокодилы. Однако их морда была опущена вниз, чтобы эффективнее добывать себе пропитание.