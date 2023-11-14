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В ночь на 14 ноября в Хмельницкой области на Украине прогремели мощные взрывы. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают об атаке дронов-камикадзе «Герань-2», передает ТАСС.

После полуночи воздушная тревога объявлялась в Одесской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой и Львовской областях. Однако об ударах в этих регионах на данный момент информации нет.

Украинские тг-каналы сообщали, что дроны-камикадзе атаковали Хмельницкую область. По предварительной информации, целью «Гераней» вновь стал аэродром в Староконстантинове, где хранятся крылатые ракеты SCALP и Storm Shadow, а также базируются их носители – фронтовые бомбардировщики Су-24.

Вечером, 13 октября о сильных взрывах сообщали также жители Харькова и подконтрольного Киеву Херсона. Подробностей атак на объекты в этих городах пока нет.

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