В Хабаровском крае был задержан 46-летний тренер по тхэквондо по обвинению в домогательствах к маленьким ученицам. Инцидент произошел в отеле в Комсомольске-на-Амуре, куда команда отправилась на соревнования.

По данным источника, мужчина приставал к девочкам из своей секции, которым было от 7 до 12 лет. Когда дети остались наедине с тренером, он трогал их за интимные места и делал недвусмысленные намеки.

Пострадавшие дети рассказали о происшествии своим родителям.

Тренер был задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС). По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Если мужчина будет признан виновным в домогательствах, ему грозит до 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.