В городе на Хоккайдо есть «карета-бар»

Появление бара на платформе-повозке, запряженной бывшей скаковой лошадью, по задумке организаторов, должно было помочь горожанами и туристам узнать больше о местных скачках Банэй, наладить связи молодого поколения с этой традицией. Источник: The Mainichi.

Ритмичный цокот копыт эхом разносится по вечерним улицам города Обихиро (Хоккайдо), украшенным неоновыми огнями. Мусасикома – 11-летний конь, вышедший на пенсию из скачек Банэй, на которых крупные упряжные лошади тянут тяжелые сани. Этого коня, ласково называемого «Кома-тян», назначили первым не человеком в качестве «посла туризма» от региона Токати на Хоккайдо.

Мобильный бар на конной тяге

Это заведение появилось в 2019 году по инициативе компанией Tokachi City Design, управляющей отелем и другими объектами в Обихиро. Все началось, когда 45-летняя президент компании Котоми Сакагути провела встречу с 64-летним Такеши Нагату, искавшим способ использовать конные повозки Банэй для туризма.

Сакагути родом из городка Макубецу (Хоккайдо), после окончания средней школы она переехала в Токио. Уже обучаясь на первом курсе Токийского университета она открыла в японской столице свой первый ресторан. Позже, управляя несколькими торговыми точками в Токио и курируя ремонт старых частных домов, она познакомилась с человека, занимавшегося кинопроизводством, от которого узнала, что единственный отель в Обихиро закрывается.

Поскольку Сакагути давно собиралась открыть гостиницу для людей со схожими интересами, она вернулась в регион Токачи и семь лет назад открыла свой отель «Нупка». После его открытия она встретила Нагату и сразу же согласилась, услышав идею туризма с использованием конной повозки.

Выбирая маршрут для осмотра достопримечательностей туристами, Сакагути настояла на том, чтобы он пройти через центр города. Она выросла среди лошадей банэй, используемых фермерами для освоения земель на Хоккайдо, и хотела, чтобы как можно больше людей смогли увидеть этих животных. Таким образом, маршрут «кареты-бара» был выбран на основе ее детской любви к лошадям, которых теперь редко можно увидеть где-либо, кроме местных скачек Банэй.

Конный бар «Carrier» открыт по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам, он проходит свой маршрут трижды за вечер, начиная с 18:00. Один напиток и закуски включены в стоимость поездки, составляющей 3300 иен (чуть более 2000 руб.). Перед отелем в Обихиро, где начинается и заканчивается маршрут конного бара, его пассажиры и просто прохожие могут погладить коня Мусасикому и пообщаться друг с другом. Примерно на час создается пространство, где люди могут говорить друг с другом, взаимодействуя с конем.

Катоми Сакагути была замечена журналистом The Mainichi выходящей из отеля в фартуке и поглаживающей Мусасикому по голове перед тем, как «карета-бар» уехала по маршруту. Пока лошадь поддерживает деловую связь, возникшую после встречи Сакагути с Нагатой, владелица гостиницы работает каждую смену вместе с другими сотрудниками в кафе на первом этаже отеля.

«Я просто связующее звено между людьми и лошадьми банэй», – заявила она журналисту. «Я счастлива быть просто хозяйкой завтрака [в гостинице]».