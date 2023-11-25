Сохранить контроль над Авдеевкой украинская армия может только в одном случае – если произойдет чудо. Без него удержать город у Киева не получится, несмотря на отчаянное сопротивление, пишет немецкое издание Welt.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, отмечают низкую подготовленность украинской армии. Россия имеет полное превосходство в воздухе и преимущество в артиллерии. В то же время у ВСУ постоянно не хватает техники и вооружения, регулярно возникают серьезные проблемы с боеприпасами, а также сложности с ротацией личного состава и переброской дополнительных сил.

Одним из «чудес», которые могут спасти гарнизон в Авдеевке, немецкие журналисты называют контратаку 47 отдельной механизированной бригады. Однако эксперты сходятся во мнении, что город в скором времени перейдет под контроль ВС РФ.