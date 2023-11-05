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В ландшафтном парке Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide в немецкой Деберицкой пустоши танк Leopard 1 используется для создания оптимальных условий для жизни редких животных, рассказало издание «Аргументы и факты».

До 90-х годов прошлого столетия в пустоши располагался крупный военный полигон, однако после развала СССР и завершения холодной войны надобность в нем отпала. Объект передали государству и создали на его территории ландшафтный парк.

Он быстро разросся, воронки от мин и снарядов затянулись, на территорию вернулись разные виды фауны, в том числе, и крупные животные.

Однако условия в парке оказались подходящими не для всех. К примеру, членистоногие щитень летний и жаброног обыкновенный, которые обитали на нашей планете еще до появления динозавров, постоянно нуждаются в небольших мелких колеях, которые во время дождя заполняются водой.

Именно эту проблему призван решить старый танк «Леопард», приобретенный специально для парка. Он выполняет всего одну функцию – перемещается по территории и оставляет за собой следы гусениц, которые затем становятся ареалом для обитания редких членистоногих.

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