В немецком издании Bild* опубликованы траты Федерального правительства Германии с января 2023 года на внешний вид для правительственных чиновников. Издание указывает, что траты на визажистов и парикмахеров для канцлера Олафа Шольца составили довольно приличную сумму.

Так на макияж и прически немецкий лидер с января 2023 года потратил 23 тысячи евро, что эквивалентно 2.2 миллионам рублей. Стоит отметить, что канцлер Германии практически не имеет волос на своей голове. По всей вероятности, из-за этой причины, траты на внешность канцлера несколько меньше, чем у главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Сумма, выделенная на парикмахера и визажиста фрау Бербок, составила почти 99 тысяч евро (примерно 9.5 миллионов рублей).

В Министерстве обороны Германии на прическу и макияж для министра обороны Бориса Писториуса потрачено 3 тысячи 860 евро (374 тысячи рублей). Автор материала отмечает, что всего на внешность немецких политиков с госбюджета в 2023 году было выделено 186 тысяч евро. Это почти 18 миллионов рублей.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.