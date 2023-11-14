Отборочные туры международного конкурса «Топ стюардесс 2023» проходили с апреля по октябрь текущего года, по результатам которых была определена тридцатка финалисток. Сразу четыре девушки из Свердловской области смогли пройти в финал конкурса. Об этом в своем материале сообщает портал e1.ru.

«Финалистки были отобраны, как по внешности, так и по профессиональным качествам: знанию аварийно-спасательного оборудования, умению оказать медицинскую помощь», – рассказали организаторы конкурса.

Свердловскую область в финале международного конкурса, в котором принимали участие девушки из России и Белоруссии, будут представлять 27-летняя Валентина Заречная («Уральские авиалинии»), 25-летняя Алена Коротаева («Уральские авиалинии»), 29-летняя Марина Берстенева («Ютэйр») и 19-летняя Мария Посадских («Ямал»).

Во время отборочных туров все девушки прошли проверку на стрессоустойчивость и умение искать выход из конфликтных ситуаций. При этом отдельным критерием отбора в финал конкурса был тест на знание английского языка. Финальная часть международного конкурса «Топ стюардесс 2023» пройдет 10 декабря в Москве.