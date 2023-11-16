19-летний житель Екатеринбурга нашел несколько оригинальный, но противоречащий действующему законодательству способ получения дохода. Он знакомился с девушками через интернет, а затем оформлял на них займы сообщили в городском управлении МВД РФ.

Парень втирался к новым знакомым в доверие, обхаживал их до момент получения доступа в жилище, узнавал пароли от смартфонов, а затем пропадал вместе с гаджетами. После этого молодой человек оформлял займы с помощью телефонов и переводил средства в размере от 100 до 200 тысяч рублей на свою карту.

После задержания он рассказал правоохранителям, что не мог заработать деньги законными способами, но при этом очень нуждался в них. Поэтому и пошел на мошенничество. Полицейские просят всех девушек, которых обманул похититель карт и смартфонов, позвонить по телефону 356-42-05 либо лично подойти в городской отдел №5.