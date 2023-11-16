В Сортировочном районе Екатеринбурга 16-летний школьник на фоне ревности убил свою 14-летнюю девушку ножом, после чего зарезал ее собаку. Потом подросток дождался возвращения 61-летней матери девушки с работы и хладнокровно расправился с ней. Подробности трагедии сообщает портал E1.RU.

Известно, что перед убийство подростки занимались сексом. После интимной близости парень попросил свою девушку лечь на живот, после чего зарезал ее ножом. Данный факт подтверждает полиция, поскольку убитая девушка была обнаружена лежащей голой на кровати под одеялом. Расправившись с собакой и матерью девушки, парень забрал банковскую карту 61-летней женщины и успел снять с нее 20 тысяч рублей.

Подросток похвастался содеянным своему другу, который рассказал о преступлении старшему брату злоумышленника. Брат обратился в полицию, сообщив об убийстве. По предварительным данным, 16-летний подросток мог совершить убийство на фоне ревности. Он подозревал, что девушка переписывается с его 27-летним братом, который недавно вернулся из Москвы, чтобы присматривать за младшим братом.

Соседи не были удивлены трагедией, поскольку встречавшиеся подростки всегда вели себя очень шумно и вызывающе. Несколько раз их замечали в подъезде, занимающимися сексом.