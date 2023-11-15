Двое 16-летних старшеклассника из Екатеринбурга облили бензином 13-летнего школьника и подожгли его. В результате парень получил ожоги 50% поверхности тела. Врачи из Детской клинической больницы №9 чудом спасли жизнь ребенку. Восьмиклассник перенес операцию по пересадке кожи и провел 66 дней в больнице, научившись ходить заново. Об этом в своем материале сообщает портал URA.RU.

«Самое ужасное в данной ситуации – это то, что поджог был намеренным. В тот день мальчики приобрели пятилитровую бутылку с бензином для того, чтобы заправить мотобайк. Мой сын держал в руках бутыль, когда его со всей силой толкнули. Естественно, бензин пролился на него. И вместо того, чтобы извиниться и помочь добраться сыну до дома, второй „друг“ поднес к моему нему зажигалку и поджог его. Сын вспыхнул в одно мгновение, но ребята даже не попытались его потушить. Они просто стояли и смотрели, пока мой сын кричал, моля о помощи», – рассказала мать потерпевшего.

По словам матери, она всегда была против дружбы своего сына со старшеклассниками, однако для него они были «авторитетами». «Меня поражает человеческое равнодушие. За два месяца здоровьем сына не поинтересовался даже классный руководитель. Также не написали одноклассники. Единственное, кто писал – это мама одного из виновников трагедии. Она предлагала свою помощь и извинялась за поступок своего сына. Но это было в самом начале. Потом уже все забыли и зажили своей жизнью, пока мой сын заново учился ходить», – резюмировала мать подростка.

Сотрудники отделения полиции №8, куда с заявлением обратилась мать пострадавшего ребенка, никак не комментируют ситуацию по расследованию инцидента. При этом директор школы, в которой учится подросток, также не выходит на связь.