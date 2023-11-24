Фильм режиссера Романа Полански «Дворец» был отредактирован перед тем, как попасть в российский кинопрокат. По информации журналистов, смотревших картину на Венецианском фестивале, в «российской версии» были вырезаны сцены с комичным изображением русских.

Российским зрителям будет недоступно первое новогоднее обращение президента Владимира Путина в 1999 году. Также была вырезана сцена, как жена посла упала лицом в тарелку с черной икрой.

По словам представителя кинопрокатной компании «Про: взгляд», из фильма «Дворец» действительно была вырезана сцена с конфузом супруги посла, а обращение Владимира Путина было заменено на обращение Бориса Ельцина.

Сюжет картины Полански «Дворец» повествует о событиях 31 декабря 1999 года. В швейцарском отеле собралась компания миллионеров на празднование Нового года. Неожиданный поворот произойдет в новогоднюю ночь. Стоит отметить, что в этом фильме сыграл популярный российский актер Александр Петров.