Жители Днепропетровска (после проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Днепр) сообщили в мессенджерах и социальных сетях о мощном взрыве. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

За несколько минут до атаки была объявлена воздушная тревога. Жителей города призвали идти в укрытия в связи с ракетной опасностью. Также после взрыва в мониторинговых телеграм-каналах сообщили о возможных повторных взрывах.

В ночь на 9 ноября воздушная тревога была объявлена также в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Кировоградской областях. Жителей этих регионов также предупредили о ракетной опасности, но информации об ударах оттуда пока не поступало.

Напомним, ВС РФ регулярно атакуют тыловые области Украины, поражая военную, промышленную и энергетическую инфраструктуру и осложняя доставку на фронт западного вооружения, техники и боеприпасов.