ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Днепропетровска (после проведенной киевским режимом «декоммунизации» – Днепр) сообщили в мессенджерах и социальных сетях о мощном взрыве. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

За несколько минут до атаки была объявлена воздушная тревога. Жителей города призвали идти в укрытия в связи с ракетной опасностью. Также после взрыва в мониторинговых телеграм-каналах сообщили о возможных повторных взрывах.

В ночь на 9 ноября воздушная тревога была объявлена также в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Кировоградской областях. Жителей этих регионов также предупредили о ракетной опасности, но информации об ударах оттуда пока не поступало.

Напомним, ВС РФ регулярно атакуют тыловые области Украины, поражая военную, промышленную и энергетическую инфраструктуру и осложняя доставку на фронт западного вооружения, техники и боеприпасов.

Вам может понравиться

Эксперт Кнутов: ВСУ устанавливают комплексы ПВО в городской застройке

Зенитные ракеты ВСУ часто падают на жилые дома в украинских городах из-за размещения комплексов ПВО на территории населенных пунктов. Об этом в беседе с NEWS.RU рассказал директор Музея войск ПВО,

«Рассчитывал на звание»: Ургант рассказал, почему начал работать с Познером

На концерте в Дубае телеведущий Иван Ургант раскрыл свою мечту. Он заявил, что надеялся получить звание заслуженного артиста России. Для этого он в последнее время работал со своим коллегой Владимиром

Politico: конфискация замороженных российских активов может навредить Европе

Отдельные страны Евросоюза боятся юридических последствий изъятия российских средств, замороженных в рамках западных санкций. Из-за них стремление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен все-таки конфисковать эти деньги, может остаться неудовлетворенным,