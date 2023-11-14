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Надбавки к стандартным пенсионным выплатам в декабре текущего года смогут получить сразу две категории российских пенсионеров. Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов.

По его словам, надбавка к стандартной пенсии может быть предоставлена в декабре текущего года той категории пенсионеров, которая недавно уволилась с работы и может подтвердить это официально. Пенсионные выплаты работающих пенсионеров ранее не индексировались, однако в случае подтверждение факта увольнения социальным фондом, можно рассчитывать на перерасчет выплат.

Надбавку к стандартной пенсии можно будет получить уже на третий месяц после увольнения с работы. Вторая категория пенсионеров, которая может рассчитывать на повышение пенсионных выплат – это граждане старше 80-и лет. Данная категория граждан получит надбавку к своей пенсии в размере 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии (в настоящий момент ее размер составляет 7567,33 рубля).

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