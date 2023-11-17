На британском портале почитателей премиальных автомобилей PistonHeads в продаже снова появился спортивный универсал Audi RS6 Avant, который ранее принадлежал принцу Гарри. За автомобиль серого цвета 2017 года выпуска просят 42 тысячи фунтов.

Летом 2018 года данный автомобиль уже выставлялся на продажу с пробегом всего восемь тысяч километров, однако тогда за универсал члена королевской семьи просили более 70 тысяч фунтов. Данный автомобиль принц Гарри приобрел, когда встречался с разведенной американской актрисой Меган Маркл.

В настоящий момент автомобиль в непримечательном цвете Daytona Grey выставлен на продажу с пробегом в 109 тысяч километров. Под капотом Audi RS6 Avant расположился 560-сильный двигатель. Также автомобиль укомплектован такими опциями, как панорамная стеклянная крыша, проекционный дисплей, головная оптика Audi Matrix и салонное зеркало заднего вида с затемнением.