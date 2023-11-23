Таможня Австралии оштрафовала пожилую туристку из-за сэндвича, забытого ею в багаже. Как сообщает издание NZ Herald, пенсионерке был выписан штраф, почти в 200 тысяч рублей. Эта ситуация довела женщину до слез.

Туристка из Новой Зеландии, 77-летняя Джун Армстронг прилетела в Австралию, в Брисбен. Инцидент произошел в мае 2023 года. На таможенном контроле в ее сумке был обнаружен бутерброд с куриным мясом. По словам женщины, она забыла, что он находится в сумке. На таможне пенсионерке был выписан штраф в размере 3300 австралийских долларов (около 191 тысячи рублей).

В стране действуют строгие законы на ввоз любой мясной продукции. Без специального разрешения нельзя ввозить даже товары в вакуумной упаковке. По прибытии туристка должна была задиклорировать свой сэндвич, однако пожилая женщина не знала об этом.

Пенсионерка призналась, что ей не под силу оплатить этот огромный штраф. Она поделилась своей историей в Сети. И штраф ей помог оплатить неизвестный человек, решивший остаться анонимом.