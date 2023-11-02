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Украинские войска, которые отчаянно обороняют Авдеевку, с большой вероятностью повторят судьбу подразделений, попавших в «бахмутскую мясорубку». Уже сейчас ВСУ несут огромные потери, пытаясь не дать российским ВС взять под контроль очередную «неприступную крепость», передает портал «Военное дело».

Одной из серьезных проблем, с которыми украинские боевики сталкивались и в Артемовске – это санитарные потери. ВС РФ атакуют противника из всех видов оружия, интенсивно бьют по позициям врага, у которого не остается ни доли секунды, чтобы оценивать обстановку, оглядываясь по сторонам. Техника, которая появляется на поле боя, моментально уничтожается, поэтому говорить об эвакуации раненых не приходится.

Получившие ранения бойцы остаются на поле боя. Но даже если им удается самостоятельно добраться до безопасного участка, помощь им оказывается на самом низком качественном уровне. У медиков уже нет крови для переливания, лекарств, даже банальных бинтов для перевязок. Поэтому многие не выживают из-за потери крови или развития серьезных инфекций и воспалительных процессов.

Несмотря на колоссальные потери и требования командования ВСУ вывести войска из Авдеевки, президент Украины Зеленский не отдает такого приказа. Он в очередной раз демонстрирует Западу «способность» украинской армии биться до последнего, жертвуя тысячами насильно мобилизованных граждан.

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