Самолет норвежского оператора Norse Atlantic Airways совершил посадку в Антарктиде 15 ноября. Об этом в своем материале сообщает портал USA Today.

Автор статьи отмечает, что приземлившийся в Антарктиде лайнер Boeing 787 Dreamliner стал самым большим по размеру воздушным судном, которые когда-либо совершали посадку на континенте.

Известно, что самолет вылетел из столицы Норвегии города Осло еще 13 ноября, сделав промежуточную остановку в Кейптауне, расположенном в Южно-Африканской Республике. После дозаправки лайнер вылетел в направлении Антарктиды, где 15 ноября успешно совершил посадку.

Самолет Boeing 787 Dreamliner приземлился на взлетно-посадочной полосе, слепленной из льда и снега. На борту лайнера находилось 45 пассажиров, преимущественно ученых из Норвежского полярного института. При этом воздушный борт доставил 12 тонн оборудования, которое необходимо для исследования Антарктиды.