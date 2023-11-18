Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Самолет норвежского оператора Norse Atlantic Airways совершил посадку в Антарктиде 15 ноября. Об этом в своем материале сообщает портал USA Today.

Автор статьи отмечает, что приземлившийся в Антарктиде лайнер Boeing 787 Dreamliner стал самым большим по размеру воздушным судном, которые когда-либо совершали посадку на континенте.

Известно, что самолет вылетел из столицы Норвегии города Осло еще 13 ноября, сделав промежуточную остановку в Кейптауне, расположенном в Южно-Африканской Республике. После дозаправки лайнер вылетел в направлении Антарктиды, где 15 ноября успешно совершил посадку.

Самолет Boeing 787 Dreamliner приземлился на взлетно-посадочной полосе, слепленной из льда и снега. На борту лайнера находилось 45 пассажиров, преимущественно ученых из Норвежского полярного института. При этом воздушный борт доставил 12 тонн оборудования, которое необходимо для исследования Антарктиды.

Вам может понравиться

США предупреждает Израиль об угрозе открытия нового фронта на Западном берегу реки Иордан

В четверг в Иерусалиме произошел очередной теракт, в результате которого ранения различной степени тяжести получили шестеро израильтян. Данный инцидент стал пятым терактом за последние 40 дней активных боевых действий между

В Петербурге электричка сбила переходящую в неположенном месте девушку в наушниках

Переходившая в неположенном месте железнодорожные пути в районе станции Волковская в Санкт-Петербурге девушка в наушниках попала под электричку. В настоящий момент за жизнь девушки борются хирурги больницы имени Джанелидзе. Об

Эксперт рассказал, от чего зависит дальнейшее финансирование Украины со стороны США

Политолог Дмитрий Журавлев во время беседы с журналистами рассказал, от чего зависит дальнейшее финансирование Киева со стороны Соединенных Штатов. По его словам, решение по поводу выделения финансовой помощи Украине зависит