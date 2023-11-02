В современном бизнесе время — это не только деньги, но и возможности, успех, рост. Управление коммуникациями с клиентами требует не только финансовых вложений, но и инвестиций в виде времени и труда сотрудников.

Именно поэтому услуга автообзвона, предложенная инновационным сервисом “Звонопёс”, становится не просто удобным инструментом, но и стратегическим решением для компаний, стремящихся к оптимизации своих ресурсов.

Сэкономьте время и ресурсы

Представьте, что вы можете достичь тысячи ваших клиентов за считанные минуты, не задействуя при этом целую армию операторов.

Сервис автообзвона основан на передовой технологии Yandex Speechkit, что позволяет не только мгновенно передавать ваше сообщение большому количеству людей, но и делать это с удивительной четкостью и естественностью речи.

Интерактивный диалог: новый уровень коммуникации

Эта услуга выходит за рамки простой рассылки информации — она позволяет создавать сложные цепочки действий и диалоги, реагируя на ответы абонентов. Благодаря этому, каждое взаимодействие адаптируется под конкретного клиента, повышая эффективность коммуникации и укрепляя отношения с ним.

Прямое действие в ответ на ответы

В случае получения определенного ответа от клиента, система может автоматически отправить СМС, осуществить звонок менеджеру или отправить email. Это означает, что ваша компания сможет немедленно реагировать на запросы клиентов, предоставляя им информацию или услуги, которые они ищут, моментально.

Дружелюбный интерфейс для разработчиков

Предоставляемый API позволяет разработчикам легко интегрировать сервис в существующие системы и приложения, предлагая неограниченные возможности для творчества и инноваций.

Тарификация, которая работает на вас

С посекундной тарификацией вы платите только за то время, когда ваше сообщение действительно доставляется. Это делает сервис доступным для бизнеса любого размера, от стартапов до крупных корпораций.

Высокая скорость доставки

С максимальной скоростью 5800 звонков в час, ваше сообщение достигнет аудитории быстрее, чем вы можете представить. Это определенно в разы быстрее, чем с вариантом, когда звонки осуществляют люди. И дешевле, разумеется.

Тестовый баланс для новичков

Для новых пользователей предусмотрен тестовый баланс, чтобы вы могли оценить все преимущества сервиса до принятия решения о его использовании.

В конечном счете, автообзвон не просто экономит ресурсы — он открывает новые возможности для взаимодействия с вашими клиентами и автоматизации коммуникационных процессов. Позвольте себе открыть новые горизонты в управлении клиентской базой с технологией, которая говорит вашим голосом, но с силой цифровой эффективности.