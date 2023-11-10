Советская лётчица, инженер, учёная, космонавт-испытатель Валентина Пономарева, являвшаяся дублером первой женщины в космосе Валентины Терешковой, умерла на 91-м году жизни 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмоса».

Отмечается, что прощание с Валентиной Пономаревой состоится в Доме космонавтов Звездного городка 11 ноября в 12:00. Женщину-космонавта похоронят на кладбище деревни Леониха.

Валентина Пономарева родилась в 1933 году в Москве. В 1957 году окончила Московский авиационный институт, получив специальность инженер-механик жидкостных ракетных двигателей.

С января по 25 мая Пономарева готовилась к космическому полету на корабле «Восток-6» по программе женского полета в составе группы вместе с Валентиной Терешковой. Пономарева была назначена вторым дублером Терешковой 10 мая 1963 года. С 1 октября 1969 по 14 мая 1988 года работала в центре подготовки космонавтов на разных должностях.