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2 ноября умерла российская актриса кино и театра Галина Мочалова. Она лишь немного не дожила до своего 90-летия, которое должна была отметить 18 ноября.

Мочалова снималась в сериалах и фильмах фактически до последнего. В апреле текущего года 89-летняя артистка была задействована вместе со Светланой Ходченковой в драме «Мертвая земля». Впрочем, она сыграла лишь в одном небольшом эпизоде.

Зрителям актриса хорошо известна по сериалам «Мажор» и «Тайны следствия», «Крик совы» и «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей», «Шерлок Холмс» и множеству других.

Дебют актрисы состоялся в далеком 1957 году. Она получила роль птичницы Валентины в фильме «Поддубенские частушки» и блестяще с ней справилась. Также в советский период она снималась в картинах «Приключения принца Флоризеля», «Вот моя деревня…», «Расколотое небо» и прочих.

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