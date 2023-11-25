Актриса Наталия Дмитриева, известная российским зрителям по советским фильмам «Уходя уходи» и «Бумабараш», умерла в 78-летнем возрасте. Издание «Фонтанка» сообщает, что артистка умерла после продолжительной болезни, но не уточняет диагноз.

Дмитриева пользовалась большой популярностью у поклонников Молодежного театра на Фонтанке в Санкт-Петербурге, где служила много лет. Она воплотила множество образов, играла в постановках «Трехгрошовая опера», «И дольше века длится день» и прочих.

Кроме того, актриса сыграла роли в российских сериалах «Агентство НЛС», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Лабиринты разума», «Осколки». Всего в ее активе около 46 реализованных проектах.

Дмитриева была замужем за не менее известным актером Леонидом Неведомским. Ее дочь Полина является режиссером и балетмейстером.

Фото – Кино-театр.ру