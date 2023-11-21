В Германии умела 16-летняя гимнастка Миа Софи Литке. Причина смерти молодой спортсменки не сообщается. Согласно информации пресс-службы Федерации Гимнастики Германии, гимнастка умерла «внезапно» 16 ноября.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем им всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием», – говорится в сообщении пресс-службы спортивной организации.

Отмечается, что Миа Литке была невероятно амбициозной спортсменкой. Девушка мечтала стать призером на Олимпийских играх 2028, проведение которых запланировано в Лос-Анджелесе.

«Ее всегда будут помнить, как спортсменку, но прежде всего, как человека», – заявили в Федерации Гимнастики Германии.

Миа Софи Литке в 2023 году стала членом сборной Германии. В 2022 году спортсменка стала чемпионкой страны среди юниоров в упражнениях с обручем. Также она была серебряным призером в многоборье.