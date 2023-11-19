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На 94-м году жизни скончался актер Фредерик Ольссон, который в 1969 году сыграл одну из ролей в фильме «Пеппи Длинныйчулок».

Издание Aftonbladet приводит слова членов семьи артиста о том, что умер он от тяжелого заболевания. Причем оно поразила Ольссона внезапно и развивалось ужасающего быстро. Актер, который месяц назад еще самостоятельно ходил, сгорел в кратчайшие сроки.

Ольссон в фильме о Пеппи играл отца ее друзей – Аники и Томми. Помимо этого, актер хорошо известен по фильмам и сериалам «Комиссар Мартин Бек», «Девушка с татуировкой дракона» и «Миллениум».

Кроме того, актер играл в театрах в городах Хельсингборг и Упсала. Театральным его дебютом стала роль Тесмана в постановке Гедда Габлер.

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