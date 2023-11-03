В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что на 88-м году жизни скончался астронавт Томас К. Маттингли II. По словам директора NASA Билла Нельсона, Томас Маттингли являлся ключевым участником космической миссии «Аполлон». «Его яркая личность обеспечит память о нем на протяжении всей истории», ― говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

В 1972 году с 16 по 27 апреля Маттингли осуществил полет на «Аполлоне-16». Покойный астронавт являлся пилотом командного модуля. Во время выполнения космической миссии была осуществлена пятая в истории человечества высадка людей на поверхность Луны.

Также Билл Нельсон отметил, что Томас Маттингли оказал неоценимую помощь экипажу «Аполлон-13» во время космического полета, когда произошел взрыв бака с жидким кислородом. В данной миссии астронавт принимал участие путем нахождения в командном центре на Земле. Своими грамотными рекомендациями Маттингли смог помочь коллегам в космосе. В итоге астронавты удачно вернулись на Землю.