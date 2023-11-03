Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что на 88-м году жизни скончался астронавт Томас К. Маттингли II. По словам директора NASA Билла Нельсона, Томас Маттингли являлся ключевым участником космической миссии «Аполлон». «Его яркая личность обеспечит память о нем на протяжении всей истории», ― говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

В 1972 году с 16 по 27 апреля Маттингли осуществил полет на «Аполлоне-16». Покойный астронавт являлся пилотом командного модуля. Во время выполнения космической миссии была осуществлена пятая в истории человечества высадка людей на поверхность Луны.

Также Билл Нельсон отметил, что Томас Маттингли оказал неоценимую помощь экипажу «Аполлон-13» во время космического полета, когда произошел взрыв бака с жидким кислородом. В данной миссии астронавт принимал участие путем нахождения в командном центре на Земле. Своими грамотными рекомендациями Маттингли смог помочь коллегам в космосе. В итоге астронавты удачно вернулись на Землю.

Вам может понравиться

Разведчик ВС РФ “Крест” Наемники из Польши заставляют украинцев идти в бой под Соледаром

Российский разведчик с позывным «Крест» рассказал РИА Новости о ситуации в войсках противника под Соледаром. Он отметил, что там находится много польских наемников, которые заставляют украинцев идти на минные поля

Леонков: командование ВС Украины отказалось выполнять приказы Зеленского

Украинские военные – как солдаты, так и высокопоставленные офицеры, все чаще игнорируют приказы командования. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о несостоявшемся наступлении ВСУ на Горловку, о котором во всех красках

Певица Юлия Чичерина назвала музыкантов группы “Би-2” обычными “чмошниками”

Участники группы «Би-22 только на сцене изображали из себя героев, а на деле всегда были «скользкими и ушлыми» типами, рассказала певица Юлия Чичерина. Она раскритиковала политическую позицию коллег по сцене,